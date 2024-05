Hops Beer Shop è tra le migliori birrerie d’Italia. Un riconoscimento targato “Slow Food” e ritirato ieri presso l’auditorium San Barnaba a Brescia assegnato a locali di tutta Italia, tra questi cinque pugliesi.

“Locale eccellente e goloso”, è stato definito così il pub andriese, selezionato tra i 785 italiani appartenenti alla guida Slow food.

«È la prova che la birra artigianale italiana esiste e si sposa perfettamente con la nostra cucina tipica e territoriale, e che condividerla con voi nonostante le difficoltà sia stato premiato. Siamo contenti di rappresentare il nostro territorio e la nostra città, la nostra provincia!» hanno sottolineato Felice Fuzio, Anastasia D’Amato e Francesco Apruzzese.

Per festeggiare questo traguardo, il prossimo 11 giugno verrà presentata una birra stagionale, pensata per essere “normale” ma con un effetto “Uao”, così come sottolineano dallo staff di Hops.