Il tessuto commerciale di Andria si prepara a una trasformazione digitale grazie all’iniziativa del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Andria. Da maggio e sino a metà giugno le attività locali si uniscono per testare l’efficacia di nuovi strumenti digitali nell’ambito del progetto, offrendo sconti esclusivi e vantaggi ai cittadini di Andria direttamente sul proprio smartphone o computer.

Confduc, la piattaforma di servizi comuni del Distretto Urbano del Commercio di Andria, mira a sperimentare l’uso di notifiche push e QR Code tramite la piattaforma https://andria.confduc.it/ per fornire informazioni aggiornate sulle attività commerciali locali. I negozianti coinvolti nel progetto saranno formati sull’utilizzo di questi nuovi strumenti digitali e supportati dal team dell’Help Desk della piattaforma, consentendo loro di promuovere le proprie attività in modo più efficace e di migliorare la comunicazione con i clienti.

Ma come attivare le notifiche? I cittadini interessati, dovranno fare tre semplici passaggi:

Visitare il sito https://andria.confduc.it/, accettare le notifiche push che compariranno nella parte alta sul sito, cliccare sulla campanella rossa in basso sempre in homepage.

In questi giorni i clienti che attiveranno le notifiche Push tramite OneSignal sulla piattaforma riceveranno notifiche con sconti e vantaggi su determinati prodotti o servizi presso le attività partecipanti. Le notifiche su telefoni o pc non solo offriranno informazioni tempestive, ma promuoveranno un coinvolgimento diretto tra i clienti e le aziende locali.

La sperimentazione iniziale che coinvolge undici attività ha come obiettivo principale quello di valutare l’efficacia delle notifiche come strumento per generare interesse e coinvolgimento. Utilizzando le notifiche, si intende creare una sorta di “passaparola digitale” tra le attività coinvolte, permettendo loro di comunicare promozioni e offerte speciali in modo diretto e istantaneo.

Questo non solo favorirà il coinvolgimento della clientela abituale, ma potrà anche attrarre nuovi clienti interessati alle offerte disponibili presso le attività coinvolte, aumentando la visibilità, stimolando le vendite e favorendo il passaparola tra la clientela, contribuendo così alla crescita e al successo della comunità di utilizzatori della piattaforma Confduc del DUC di Andria

Queste le attività coinvolte: Simone Calzature, La Favola Incantata, Az. Agricola Porro Nicola, Esselle Consulting, Si. Marmi, Di Renzo Sartoria, Autopugliaparts.

Questo progetto pilota sarà il punto di partenza per valutare l’impatto di queste nuove tecnologie sul commercio di prossimità nella città di Andria. Attraverso il monitoraggio costante dei risultati e il feedback delle parti interessate, Confduc ad Andria potrà sviluppare strategie future più efficaci per potenziare il commercio nella città.

Confduc ad Andria si propone come pioniere della trasformazione digitale nel commerciodi prossimità locale, offrendo nuove opportunità sia per le aziende che per i cittadini. Attraverso l’innovazione e la collaborazione, il progetto mira a rafforzare il legame tra le attività commerciali e la comunità, creando un ambiente più dinamico e prospero per tutti.

Per maggiori informazioni e per attivare le notifiche, visita il sito https://andria.confduc.it/.