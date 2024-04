Stanno facendo discutere le dichiarazioni con cui il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, durante l’ultimo consiglio comunale ha espresso tutto il suo disappunto per i dubbi manifestati dal primo cittadino di Barletta sull’opportunità di realizzare un nuovo ospedale da 400 posti al servizio della provincia Bat.

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere. Cannito si dice favorevole alla costruzione della nuova struttura sanitaria, pur tra i ritardi che sta accumulando in maniera esponenziale la progettazione prima ancora dell’esecuzione dell’opera. Ma nutre delle riserve sulla bontà dell’intera programmazione. Sollevando dubbi, che auspica siano presto fugati, sui requisiti demografici che la provincia potrebbe non avere per poter ospitare un ospedale di II livello. Ed esprimendo perplessità sul numero di posti letto previsto, sovradimensionato – secondo Cannito – rispetto alle necessità del territorio. Non ultimo, l’ex primario del Pronto Soccorso di Barletta teme che il nuovo presidio sanitario possa penalizzare l’ospedale della sua città.