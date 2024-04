L’associazione “A.N.T. sede di Andria”, rete di volontariato della fondazione ANT, informa che nel 2024 ricorrono i venti anni della presentazione alla città di Andria del progetto, per questo motivo diamo notizia della serata per la ricorrenza :

· ” VENTENNALE A.N.T. ANDRIA”

Evento del 20 aprile si terrà all’AUDITORIUM “ORATORIO CHIESA DI SANT’ ANDREA”

in Corso Europa unita n°1 – ore 19,00 – con il patrocinio del Comune di Andria

LA SERATA INIZIERA’ ALLE ALLE ORE 19,00 CON UN TAVOLO DIVULGATIVO-SCIENTIFICO SULL’OPERATO DELL’A.N.T., NEI SUOI VENTI ANNI DI SERVIZIO NELLA CITTA’ DI ANDRIA.

INTERVERRANNO:

· DR. NUNZIO CASUCCI – Delegato A.N.T. sede di Andria

· DR.SSA ROSALIA PETRONELLI – Psicologa ANT

· DR. ALDO CARNICELLA – Oncologo

· CARMELA GRANATA – Promotrice ANT Andria

· I VOLONTARI ANT Andria

· AVV. GIOVANNA BRUNO – Sindaco di Andria

· DOTT. CESARE TROIA – Assessore Comune di Andria

Seguirà alle ore 20,30 “S. ANDRÀ D’ L’ GROTT(o)IR” replica dell’esilarante commedia in vernacolo andriese messa in scena dalla “COMPAGNIA TEATRALE SANT’ANDREA APOSTOLO” scritta da Riccardo Marolla e rivista e diretta da Dina Fortunato

L’A.N.T. dal 2004 nella città di Andria, porta gratuitamente a casa del malato un’assistenza sociosanitaria completa e tutte le cure mediche necessarie, offrendo un supporto globale a beneficio del paziente e del suo nucleo familiare. I professionisti sono in grado di erogare a domicilio prestazioni a seconda delle necessità del singolo paziente: dalle visite mediche con terapie di supporto e infusionali, alla gestione della nutrizione parenterale ed enterale fino a prelievi e trasfusioni, inserimento PICC, medicazioni semplici e gestione di ausili.

IL TERMINE EUBIOSIA, CHE DERIVA DAL GRECO ANTICO E CHE SIGNIFICA BUONA VITA, è il principio alla base dell’operato di Fondazione ANT, la cui missione è garantire al malato oncologico la qualità e la dignità della vita in ogni fase della malattia. Le équipe specialistiche e multidisciplinari della Fondazione sono presenti in 11 regioni italiane, da Nord a Sud, e sono composte da medici, infermieri e psicologi qualificati e formati per l’assistenza domiciliare oncologica e per le cure palliative.