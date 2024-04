Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari:

«Anche oggi non abbiamo registrato evoluzioni rispetto a quello che già sapevamo sul nuovo ospedale di Andria. La sola novità è che entro lunedì alle 12 il Dipartimento Salute invierà alla Asl Bt il piano clinico gestionale validato e mercoledì 17 aprile ci sarà la riunione della Cabina di Regia. Passaggi propedeutici all’incontro con i progettisti per attuare la revisione del progetto. La notizia positiva è che è stata ribadita la classificazione di secondo livello, una questione importante perché la BAT è la sola provincia che non ha un ospedale di secondo livello.

Ritengo a questo punto importante che il Dipartimento Salute, AReSS per quello che riguarda la viabilità per la nuova struttura. la Asl Bt, i consiglieri regionali del territorio e tutti gli attori coinvolti siano presenti il prossimo 15 aprile alla seduta del consiglio comunale monotematico per dare informazioni chiare ai cittadini, che vogliono tempi certi e non più solo promesse. Bisogna dare notizie anche sull’ospedale Bonomo, che al momento sopperisce a tantissime mancanze del territorio della provincia e va potenziato per garantire il diritto alla salute. I cittadini della provincia BAT non devono sentirsi abbandonati e pensare che le istituzioni non abbiano la giusta attenzione. Lunedì sarà fondamentale dare informazioni sul lavoro che stiamo portando avanti a tutti i livelli».