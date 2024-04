Il Partito Democratico di Andria ha designato come nuovo capogruppo in consiglio comunale Gianluca Sanguedolce. Scelto all’unanimità dai colleghi di partito in consiglio, Sanguedolce succede all’avvocato Michele Di Lorenzo dimessosi dalla carica il 29 febbraio scorso quando aveva addebitato al sindaco Giovanna Bruno il mancato coinvolgimento su alcune questioni e, soprattutto, accusato alcuni colleghi democratici di non mantenere la parola data.

Sanguedolce dovrebbe esordire nel nuovo ruolo nel consiglio del 15 aprile: per quella data è prevista una riunione monotematica sul tema ” ritardi per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria”. Alla seduta monotematica sono invitati anche tutti i consiglieri regionali del territorio, l’assessore regionale alla sanità, il direttore del dipartimento salute della Regione, la direzione generale della AslBt e il dirigente dell’ area tecnica della Asl territoriale.