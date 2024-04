“Esserci sempre” è il motto che la Polizia di Stato mette in campo ogni giorno per esprimere il proprio senso di vicinanza alla gente. Accade anche oggi, durante le celebrazioni per il 172esimo anniversario della sua fondazione. La cornice è quella suggestiva del castello svevo di Trani. All’esterno gli stand con veicoli e tecnologie in dotazione alla Polizia, compreso un elicottero che desta grande curiosità tra i passanti. L’occasione per rinsaldare il legame con le dieci comunità della provincia Bat e di dare il giusto merito, attraverso il conferimento delle benemerenze, all’impegno profuso dal personale in servizio nella Questura.

“Prevenire è meglio che reprimere” assicura il Questore Fabbrocini, spiegando lo spirito con cui agisce la Polizia sul territorio

Pur lontani dal debellare completamente il fenomeno, la buona notizia è che rispetto all’inizio del 2023 si registra quest’anno un sensibile calo dei furti d’auto sul territorio

La costituzione delle squadre investigative ha permesso grandi passi avanti nella lotta alla criminalità locale. Risultati che potrebbero divenire ancora più rilevanti con l’arrivo a giugno di 50 nuove unità in dotazione alla Questura della Bat