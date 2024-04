l Festival della Legalità, giunto quest’anno alla quarta edizione, è in pieno allestimento. In programma dal 20 al 24 maggio prossimi, il Festival si propone anche quest’anno di promuovere una riflessione sulla “Legalità” quale valore da esaltare, elaborare e vivere dall’intera comunità cittadina. Tra dibattiti, testimonianze, storie e formazione, cultura e spettacolo, il Festival della Legalità proporrà tante iniziative destinate a tutte le fasce di età, attraverso il coinvolgimento di associazioni, scuole, imprenditori, terzo settore, Forze dell’Ordine. Questa mattina nuova riunione di quello che il sindaco Giovanna Bruno ha voluto chiamare il “Tavolo Permanente della Legalità”, che sarà costituito formalmente a Maggio, nel corso dell’edizione 2024 del Festival: avrà il compito di rendere organica l’organizzazione del Festival medesimo, raccogliendo ed elaborando tutte le idee e le proposte che scuole, imprenditori, associazionismo, parrocchie, attività d’impresa avanzeranno perché l’offerta delle attività si realizzi in maniera continuativa e stabile durante tutto l’anno.

«Siamo convinti che sia necessario parlare di “legalità” tutti i giorni dell’anno e non solo in determinati momenti e contesti. E’ necessario parlarne nella quotidianità, con gli adulti ma anche con i bambini e i giovani, con il mondo del lavoro e dell’impresa, con il mondo del volontariato e del terzo settore. Da questo muove la nostra idea di costituire un Tavolo permanente, che lavori tutto l’anno sui grandi temi e che veda poi, nel Festival, il suo momento clou. Tante le idee emerse fino a questo momento, ma c’è tempo fino al 20 aprile per poter presentare altre proposte che potranno essere inserite nel programma di maggio». A documentare con interviste e immagini tutto quanto verrà prodotto durante il Festival saranno i giornalisti in erba dell’associazione Tutt’altro. «Si continua in questa edizione – conclude il sindaco Bruno – lungo il percorso della valorizzazione dei testimoni di legalità del nostro tempo. Il 24 maggio è confermata la presenza di don Luigi Ciotti per la Marcia cittadina della Legalità».