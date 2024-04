Il nome di Michele Giorgio adesso sarà presente sulle pareti dell’Auditorium Mons. Di Donna con una targa in suo ricordo. Uno spazio culturale che deve tanto al lavoro e all’impegno di Michele, scomparso nel mese di gennaio scorso. Geometra, consigliere comunale e assessore durante le amministrazioni guidate da Vincenzo D’Avanzo e Riccardo Terzulli ma con un occhio di riguardo per il sociale e per l’Auditorium adiacente la sua parrocchia per cui si è speso fino alla fine.

Nella serata di domenica la compagnia teatrale Amartè, di cui lui era parte, ha voluto dedicare un momento in suo ricordo con la consegna di una targa che adesso verrà affissa all’ingresso dell’Auditorium. Presente la famiglia, alcuni rappresentanti dell’Ordine del Santo Sepolcro, Mons. Luigi Mansi e i tanti che lo hanno conosciuto.

Momenti di commozione e gratitudine da parte della comunità del Ss. Sacramento con le parole di Don Vincenzo Giannelli, parroco. «A Michele dobbiamo tanto, questo luogo adesso parla di lui» ha detto.

Nell’occasione, la famiglia, ha donato una targa di riconoscimento per la compagnia teatrale di cui Michele è stato parte per tanti anni augurando una stagione di successi.

Una serata per ricordare, ancora una volta, Michele ed il suo costante impegno nelle attività culturali e teatrali a servizio della comunità parrocchiale e non solo.