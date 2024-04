”La salute si basa sulla felicità” ha affermato Patch Adams, famoso medico statunitense e padre della clownterapia. Gli scienziati di tutto il mondo concordano nel dire una risata apporta tantissimi benefici: contrasta depressione e ansia, aiuta il sistema immunitario e previene malattie cardiovascolari.

In previsione della Giornata Mondiale della Salute, torna in Officina San Domenico un nuovo appuntamento con la risata. Si tratta di “Comic Sans Domenico”, una rassegna di stand up comedy, una forma di spettacolo nato negli Usa che sta riscontrando un crescente successo in tutta Italia, come dimostrano i casi di Luca Ravenna, Valerio Lundini, Michela Giraud,

Stefano Rapone, Daniele Tinti e il format LOL di Amazon Prime.

La rassegna andriese, giunta alla 4° edizione, ha visto la partecipazione di più di 2500 persone in 16 eventi, registrando 15 sold out su 16. L’intenzione di Capitalsud è di continuare a promuovere lo spettacolo dal vivo unito al potere della risata.

L’appuntamento di questa sera, sabato 6 aprile alle 21.30, è con Tommaso Faoro, un comico che ha aperto spettacoli di comici come Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Nicolò Falcone, Stefano Rapone, Renato Minutolo e Luca Ravenna. Nel 2019 ha realizzato dei monologhi per lo show Stand Up Comedy ed è entrato a far parte dello show “Battute?” su Rai2.

La rassegna proseguirà poi con Carmine Del Grosso il 20 aprile, I comici in piedi il 4 maggio, Sandro Canori il 18 maggio, Tiberio Cosmin il 1 giugno, Velia Lalli il 16 giugno, Alessandro Cappai il 29 giugno; un ospite misterioso è atteso il 13 luglio.

E’ possibile acquistare i biglietti su DICE o al botteghino di Officina San Domenico.