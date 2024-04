Sono alle battute finali i lavori di riqualificazione dell’area all’aperto adiacente all’Officina di San Domenico, nel cuore del centro storico andriese. Questo spazio sarà infatti presto trasformato in un campo polivalente che possa accogliere attività sportive differenziate quali calcetto, basket, pallavolo ecc… e anche ricreative, insieme ad un blocco dedicato ai servizi, come spogliatoi, docce ecc.. perché tutto sia fruibile e funzionale per i giovani che frequenteranno l’Officina.

«Parliamo di un altro cantiere legato alla rigenerazione del centro storico di Andria – spiega l’assessore al Quotidiano Mario Loconte – che ha l’obiettivo di creare spazi ludici a supporto della fascia giovanile legata alla parrocchia di San Nicola e di San Francesco, ma non solo: è indirizzata a coinvolgere anche i ragazzi ed i residenti dell’intero centro storico. Si tratta di un lavoro importante che ha richiesto un’attenzione particolare perché proprio nel punto in cui sorgerà il campetto c’era una vera e propria voragine. Quindi sono stati eseguiti anche dei lavori strutturali per rimettere in sicurezza l’intero spazio scoperto. Inoltre, sono stati recuperati e rifunzionalizzati due vani che ospiteranno i servizi. Abbiamo recuperato tutto il paramento di pietra che recinge l’intera area, e adesso tocca completare lo stato di finitura del campo: è stata fatta la gettata del massetto di calcestruzzo sul quale sarà posizionato successivamente il tappetino sportivo. Andiamo avanti con la soddisfazione di potere riconsegnare alla città un altro spazio per i nostri giovani».

ll progetto di completamento dell’Officina e del campo ludico per animazione ed inclusione sociale tende a perseguire gli obiettivi tematici specifici del POR FESR FSE 2014-1010 ripresi nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) per il centro storico di Andria che, attraverso l’azione “Rigenerazione urbana sostenibile”, prevede interventi per migliorare le condizioni di abitabilità, comfort e qualità della vita della città. Il costo dei lavori ammonta a circa 400mila euro.