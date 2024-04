Il suo 2024, seppur non a livello agonistico, è partito a gennaio con un un intenso periodo di preparazione in Kenya. Lavoro che a Pasquale Selvarolo ha già dato i primi frutti: il primo titolo assoluto in carriera, l’ottavo tricolore in totale, quello conquistato a Cassino ai campionati italiani di cross, e il miglioramento sulla 10 km su strada, grazie al 28’39” recente di Calimera. Il meglio, forse, deve ancora venire. Domenica, il ventiquattrenne mezzofondista andriese sarà impegnato nella prestigiosa mezza maratona di Berlino. Obiettivi: provare a scendere sotto il muro dei sessanta minuti, lui che ha un personale sulla distanza di 1h00’32”, e meritarsi il posto in nazionale per gli Europei di Roma, dove potrebbe essere impegnato anche in pista tra 10000 e 5000 metri.

Capitolo Olimpiadi. A Los Angeles 2028 Selvarolo vuole esserci. Troppo tardi per Parigi 2024? L’atleta andriese risponde così.

Il servizio.