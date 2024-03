Via libera dalla Giunta Comunale alla costituzione del centro di giustizia riparativa del

Comune di Andria. Si tratta di un programma, definito dalla D. Lgs. 150/2022, che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, il cd. Mediatore.

La Giustizia Riparativa, in sostanza, riconosce la vittima del reato e promuove la

responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostruzione di

legami con la comunità. Il Comune di Andria ha voluto dotarsi di questo processo

partecipativo e la Giunta ha deliberato la costituzione del centro affidandone la gestione

alla Società Cooperativa C.R.I.S.I. a r.l. Onlus, uno dei principali centri italiani di mediazione,

con quasi 40 anni di esperienza, socio fondatore del Forum Europeo di Giustizia Riparativa e

del Forum di Formazione e Ricerca sulla Mediazione Familiare. Dal 2017 avvia il Centro

Giustizia Riparativa regionale con il supporto della Regione Puglia, dei Garanti Regionali e

delle principali Istituzioni Giudiziarie e gli uffici CGM e UEPE.

I destinatari del servizio sono le vittime di qualsiasi tipologia di reato

indipendentemente dalla loro età, genere, nazionalità, origine etnica, religione, condizione

sociale ed economica; i familiari o conviventi delle vittime, quando abbiano sofferto in

conseguenza del reato (vittime secondarie); i soggetti più vulnerabili quali anziani, disabili,

donne, pazienti psichiatrici. Su questo, che sarebbe unico centro nella provincia BAT,

l’assessore alla Persona, Dora Conversano, ha spiegato che «trattasi di un percorso

educativo/formativo prezioso per la crescita dell’intera comunità, che consente sia a chi ha

subito un reato e sia a chi ne è stato l’autore, nonché ad altri soggetti della comunità che

possono liberamente partecipare, di provare a riconoscere la responsabilità e il dolore di

quanto avvenuto e cercare di ricostruire legami con l’intera comunità. È una forma di

partecipazione libera e mi rendo conto quanto sia difficile pensare ad un percorso del

genere soprattutto considerando il dolore e il male subiti. Però siamo umani e in quanto tali

dobbiamo davvero credere concretamente in queste forme di aiuto condivise ed in rete,

utili a ripartire dopo aver subito o fatto errori, e soprattutto utili a prevenire (promuovendo

formazione ai più giovani)».

Approvata dalla Giunta Comunale anche la variazione urgente al bilancio di

previsione 2024/2026, richiesta dal Settore “Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità,

Decoro Urbano”, ai fini della partecipazione al bando regionale per il finanziamento della

Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza del CCR di Via Stazio, con la previsione di

importo massimo di 380mila euro. Il 12 aprile scade l’Avviso Pubblico Regionale che servirà

a valutare le proposte progettuali finalizzate all’adeguamento alle vigenti norme in materia

di centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel caso di Andria, si tratta di

necessari interventi di adeguamento del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti di via Stazio

che, a quasi vent’anni dalla sua ultimazione, necessita di lavori di manutenzione

straordinaria, efficientamento e messa a norma. Nel progetto esecutivo è prevista anche la

riqualificazione dell’area antistante che sarà adibita a parcheggio.

La Giunta Comunale ha deliberato per le linee di indirizzo per la costituzione del

fondo Risorse Decentrate – Personale non dirigente parte variabile Annualità 2024. Sono

stati approvati anche gli indirizzi per la partecipazione al bando per il finanziamento di una

proposta progettuale concernente gli interventi di riqualificazione del verde in Largo Grotte,

ovvero avviso pubblico “Alberi per il futuro – edizione 2024”. Approvati anche il progetto di

fattibilità tecnica ed economica del “Centro Polifunzionale – quartiere San Valentino –

Realizzazione della piazza, del mercato coperto e di un centro commerciale con ludoteca e

biblioteca”, che rientra nel PNRR – Finanziamento Next Generation EU per i progetti di

rigenerazione urbana. La Giunta ha deciso, infine, che il Comune si costituirà parte civile nel Giudizio Immediato per 5 imputati avviato dalla Direzione Distrettuale Antimafia (reati di usura ed estorsione), ed ha deliberato per la fattibilità tecnica ed economica per la

realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza comunale integrato.