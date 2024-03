In vista delle Festività Pasquali, dell’alta concentrazione di presenze in città anche in occasione dei Riti della Settimana Santa che in città sono molto sentiti, e considerato anche l’elevato numero di cantieri in corso che possono in qualche modo rallentare lo scorrimento veicolare, l’assessore ala Mobilità Pasquale Colasuonno lancia un appello ai cittadini andriesi: «Chiedo a voi tutti di usare con estrema parsimonia l’auto, prestando molta attenzione all’alta concentrazione di flussi veicolari che si stanno già registrando. Vi chiediamo di limitare il più possibile l’uso delle auto magari solo se strettamente necessaria, al fine di lasciare libere le arterie stradali per eventuali emergenze. Vi invitiamo inoltre, ove possibile, ad evitare gli assembramenti, considerando il periodo delicato che stiamo vivendo. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Grazie per la vostra comprensione e collaborazione».