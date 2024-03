Una sana e corretta alimentazione, attività fisica moderata e adeguata al proprio stato di salute, attenzione al sonno (di qualità e per le ore necessarie), attitudine alla lettura, alla memorizzazione e ancora capacità di vivere in contesti sociali di condivisione: questi sono solo alcuni degli strumenti con i quali possiamo sostenere un invecchiamento attivo e sano.

Nell’ambito del progetto regionale di “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”, l’Asl Bt – tramite il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e la UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione – ha organizzato giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 9, presso il Centro “Dopo di Noi” ubicato nella Villa Comunale ad Andria, una giornata sul tema “Invecchiamento attivo: conoscere per scegliere, l’importanza di una sana alimentazione”.

L’ obiettivo della giornata è quello di creare attenzione attraverso il contributo di professionisti ed esperti su come è possibile prendersi cura di se stessi, soprattutto attraverso la sana alimentazione e la giusta attività fisica, a tutte le età ma soprattutto in quelle fasce di età adulte o anziane che necessitano di maggiore attenzione per non sviluppare patologie o per meglio controllare patologie croniche.

Apriranno i lavori con i saluti istituzionali Giovanna Bruno, sindaco di Andria, Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt, Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt e Nicola Fortugno, Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl Bt.

A seguire interverranno il prof. Antonio Moschetta, Ricercatore e Docente Medicina Interna Università di Bari su “Corretta alimentazione nella prevenzione delle patologie cardiovascolari e oncologiche” e il dott. Giacomo Domenico Stingi, Direttore Sian Asl Bt su “Alimentazione e corretti stili di vita dall’infanzia all’età adulta”. Saranno presentati anche i dati sulla sorveglianza nella popolazione over 65, si parlerà l’impatto della alimentazione sul processo di invecchiamento e di come leggere correttamente le etichette degli alimenti.

Al termine dei lavori spazio allo chef stellato Felice Sgarra con uno show cooking sul tema “Come evitare gli sprechi: cucinare con fantasia”, perché alimentarsi in maniera corretta significa anche non sprecare cibo, cucinarlo e conservarlo al meglio e con fantasia, evitare gli sprechi e rispettare l’ambiente.

L’evento è stato accreditato ECM per il personale sanitario ma libero e aperto al pubblico.

Negli spazi esterni del Centro “Dopo di Noi” saranno allestiti anche stand a cura delle associazioni sportive Asd Atletica Andria, Fitwalking, San Valentino Volley e Savi Dance Studios che proporranno sport adatti a tutte le età.