“Ennesima clamorosa affermazione della coalizione che governa la Puglia nelle elezioni Provinciali della Bat, di Foggia e di Taranto. Il centrodestra ridotto al lumicino con pochissimi consiglieri e nessun presidente con percentuali medie intorno al 20%. Se non ci fosse stato il ribaltone con l’aiuto dei transfughi del centrosinistra al Comune di Taranto, anche a Taranto sarebbe finita con una vittoria schiacciante del centrosinistra.

Ciononostante anche nella provincia ionica la nostra lista è la prima quasi doppiando il centrodestra.

Ringrazio tutti i segretari provinciali e cittadini di PD, CON, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra e delle liste civiche locali per la collaborazione reciproca, l’impegno e la lealtà mostrata anche questa volta verso la nostra coalizione regionale. Un particolare ringraziamento anche a Raffaele Piemontese, Rosario Cusmai, Paolo Campo, Rosa Barone e Pierpaolo D’Arienzo autori di una straordinaria performance in provincia di Foggia, a Filippo Caracciolo, Lorenzo Marchio, Debora Ciliento, Sebastiano De Feudis, Grazia Di Bari e Giuseppe Tupputi per la Bat, a Michele Mazzarano, Enzo Di Gregorio, Donato Pentassuglia, a Mattia Giorno, Francesco Falcone, Gianfranco Lopane, Marco Galante, Piero Bitetti e Anna Filippetti per Taranto. Questa affermazione ci lancia verso la vittoria nelle prossime elezioni regionali del 2025 nelle quali siamo già in campo con tutte le nostre forze.”