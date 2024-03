Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Antonio Nespoli, commissario cittadino di Azione Andria, e di Gianluca Grumo consigliere comunale e provinciale BAT di Azione, in merito al nuovo ospedale di Andria:

«Ringraziamo il Presidente della Prima Commissione Regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, che domani sera sarà presente nella nostra sala consiliare per la presentazione del libro del senatore Carlo Calenda, nonché tutto il gruppo regionale di Azione, per il costante, proficuo ed incessante lavoro svolto per la realizzazione di un Ospedale di II livello nella nostra città a servizio dell’intero territorio provinciale.

Invitiamo l’Amministrazione comunale, il Comitato per il Nuovo Ospedale e tutti i referenti istituzionali del territorio a non abbassare la guardia nei prossimi mesi e a sollecitare in ogni sede la predisposizione di ogni atto utile e indispensabile al fine di recuperare il tempo perduto.

Questa è la politica che ci piace: quella fatta di competenza, impegno e che contrasta in maniera efficace le pastoie burocratiche».