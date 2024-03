“There and back again: una storia in cammino”: ai “Giovedì del Gino Strada”, il prossimo 14 marzo, ore 18:00, si parlerà di Europa, tra identità e radici, viaggio e ritorno, futuro e presente.

A raccontarsi, in dialogo con il dirigente scolastico Paolo Farina, sarà Daniele Fattibene, andriese pellegrino in Europa, ricercatore e attualmente Coordinatore dello European Think Tanks Group.

«La storia di Daniele – commenta il dirigente scolastico Paolo Farina – è una storia dall’alto valore simbolico perché è una storia europea: Daniele è la prova vivente di cosa significhi diventare oggi cittadino dell’Europa, io credo abbia sicuramente un punto di vista privilegiato da raccontare, perché lega presente e futuro, radici e prospettive».

L’incontro è aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube del CPIA BAT “Gino Strada”, al seguente link:

https://youtube.com/live/zFfw1EkLqSo?feature=share