Un viaggio curioso, chiarificatore ed entusiasmante dietro le quinte dell’editoria italiana, la maggior industria culturale del Paese: giovedì 7 marzo alle ore 19:30, presso il Museo Diocesano San Riccardo, la scrittrice ed esperta di comunicazione editoriale Valentina Notarberardino sarà ad Andria per presentare il suo nuovo libro “Operazione bestseller. Dietro le quinte del successo editoriale“, da poco uscito per Ponte alle Grazie. Il volume racconta la vita materiale (dalla tipografia al comodino) e immateriale (dall’anonimato alle stelle) del libro. E lo fa avvalendosi del contributo di protagoniste e protagonisti del mondo editoriale e delle loro testimonianze esclusive. L’incontro è promosso e organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino, dall’Associazione Amiche per le Amiche, dal Collettivo Ka-Pow, dal Presidio del Libro di Andria e dal Circolo LaAV DI Andria, e coinvolgerà l’autrice, che da alcuni mesi cura anche uno spazio di approfondimento su Rai 1 dedicato alle copertine dei libri su una serie di quesiti legati alla vita dei libri.

Perché certi libri hanno successo e altri no? Perché di alcuni si capisce presto che finiranno tra i «libri dell’anno» mentre altri passano in sordina? Come arrivano gli amati tomi in libreria? Come si partecipa ai premi letterari, chi vota e, soprattutto, perché vince chi vince? E chi perde, come la prende? Si può vivere di sola scrittura? Perché ogni anno in Italia si pubblicano così tanti titoli? Come funzionano i festival letterari e le fiere del libro? Che cosa riesce a fare un bravo libraio per il successo di un libro? Che impatto hanno i social? I podcast? Le trasmissioni radio e tv? Come funzionano le classifiche? Come si rilevano le vendite, e chi lo fa? Insomma: che cosa fa vendere i libri? Operazione bestseller prova a rispondere a tutte queste domande.

Un appuntamento imperdibile per chi ama i libri e la lettura, per accademici, aspiranti scrittori, booktoker e appassionati della carta stampata: il racconto sarà accompagnato da tante testimonianze di editori, librai, scrittori, critici tra i quali Giuseppe Laterza, Mario Desiati, Nicola Lagioia, Matteo B. Bianchi, Paolo Di Stefano, Romano Montroni, Stefano Petrocchi, Barbara e Francesca Pieralice, Giorgio Zanchini e Gaia Manzini.

Valentina Notarberardino è nata a Fondi nel 1981 e vive a Roma dove lavora nel settore editoriale da oltre quindici anni, molti dei quali come responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione di Contrasto. Ha collaborato come coordinatrice didattica con il Master in Editoria, giornalismo e management culturale della Sapienza, dove tiene un corso dedicato al paratesto e alla comunicazione dei libri. Ha uno spazio di approfondimento su Rai 1 dedicato alle copertine dei libri. Co-curatrice del volume Libero de Libero. Le poesie (Bulzoni, 2011), dopo “Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie” (Ponte alle Grazie, 2020) arriva in libreria con “Operazione bestseller. Dietro le quinte del successo editoriale” (Ponte alle Grazie, 2024).