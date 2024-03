L’Associazione TSRM Volontari Andria in collaborazione con l’UOS di Angiografia dell’Ospedale Bonomo di Andria organizza per il 9 Marzo 2024 (dalle 9.30-12.30 e dalle 15.30-18.30) c/o Chiesa Cuore Immacolato di Maria in via Cinzio Violante – Andria una giornata di prevenzione delle patologie tiroidee, mediante l’esecuzione di esami ecografici gratuiti di screening.

La diagnosi precoce e, ancor più, la prevenzione, sono il presidio più efficace nei confronti delle patologie tiroidee. Perché l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo e la patologia nodulare benigna e maligna, una volta diagnosticati, possono essere curati, ma arrivare in anticipo è importante.

Curare nella fase preclinica, infatti, quando non si sono ancora manifestate le complicanze multiorgano della malattia, è fondamentale per la salute del paziente.

In particolare, i tumori della tiroide per quanto meno frequenti rispetto ad altri organi, di solito danno manifestazioni cliniche tardive quando la malattia è già ad uno stato avanzato.

Con il Progetto Ecografia Tiroide l’Associazione TSRM Volontari Andria offre ecografie gratuite per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti.

Le ecografie sono gratuite, ed eventuali libere donazioni saranno devolute interamente a progetti futuri della Diocesi di Andria.

SI INFORMA CHE PURTROPPO PER QUESTO EVENTO I POSTI PREVISTI SONO GIÀ TUTTI ESAURITI.

Ma l’Associazione, nell’immediato futuro, anche data la notevole adesione all’evento, sta cercando di organizzare altri eventi, cui daremo ampia diffusione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione TSRM Volontari – Andria, promotore di questa iniziativa, coglie l’occasione per ringraziare il dott. Fabio QUINTO ed il personale della UOS di Angiografia per la disponibilità e la sensibilità mostrata nell’ aver accettato, con notevole entusiasmo di partecipare a tale progetto.

Si ringraziano la ASL BT, la Città di Andria e la Pastorale della Salute della Diocesi di Andria per la collaborazione e la concessione del patrocinio gratuito a questa manifestazione.