Il Parco della Memoria per le vittime di Covid-19 è quasi pronto. Manca poco alla cerimonia di inaugurazione, in programma il prossimo 18 marzo al quartiere San Valentino, nei pressi della scuola Salvemini. Sono terminati, infatti, i lavori di realizzazione e allestimento dell’area verde che sarà consegnata alla città, dopo la sottoscrizione del Patto di Collaborazione tra il Comune di Andria-Settore Ambiente ed il circolo cittadino di Legambiente “Thomas Sankara”.

Un Parco voluto dal Sindaco Giovanna Bruno e dalla sua amministrazione per fare memoria di quello che è stato il prezzo, in termini di vite umane, che anche Andria ha pagato durante la pandemia mondiale. Inoltre, il Parco della Memoria rappresenta uno degli obiettivi sociali legati alla presenza del gruppo Guccio Gucci che, dopo la sfilata a Castel del Monte, decise di finanziare alcuni interventi di responsabilità sociale. Per questo la maison fiorentina assegnò risorse economiche ad alcune associazioni, come in questo caso al Circolo cittadino di Legambiente, finalizzandole alla realizzazione di uno scopo sociale.

Nel caso di specie, l’obiettivo era realizzare un bosco urbano con una valore simbolico: ricordare le quasi 400 vittime del Covid. Ed è per questo che la data scelta per la sua inaugurazione, appunto il 18 marzo, coincide con la Giornata Nazionale in memoria delle Vittime dell’epidemia di Covid-19.

Gli alberi piantati saranno corredati da una targa che, in modo sobrio, ricorderà i nomi delle Vittime Covid. Per questa ragione si invitano i famigliari delle persone decedute causa Covid a far pervenire agli Uffici Comunali la propria disponibilità all’apposizione del nome del congiunto con le sue generalità per il tramite di una comunicazione alla mail [email protected]