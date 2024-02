Dopo 2 anni di mandato dell’attuale direttivo, si apre una nuova fase per il Forum Città dei Giovani di Andria. Da oggi sino al 10 Marzo è possibile presentare la propria richiesta di adesione al Forum Città dei Giovani di Andria, inviando il modulo di adesione compilato in tutte le sue parti e copia di un documento di identità alla seguente mail: [email protected]

«La partecipazione giovanile ai processi di cittadinanza attiva è preziosa – sottolinea il sindaco Giovanna Bruno – soprattutto in questo tempo liquido, in cui il coinvolgimento e la motivazione per la cosa pubblica scarseggiano un po’ ovunque. I giovani sono linfa per i processi decisionali, per le metodologie di confronto, per l’approccio disinibito e puntuale sulle problematiche. Giovani, lo dico a voi, fatevi avanti. È in ballo il vostro presente, per disegnare insieme il nostro futuro».

«Il Forum è un organo statutario del Comune di Andria – ricorda l’assessore al Futuro Viviana Di Leo – che facilita la partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche della città. Invito caldamente i giovani a partecipare: è un’esperienza di arricchimento per la propria vita ed al contempo un esempio di partecipazione attiva alla vita della nostra città».

La possibilità di aderire è prevista da Statuto per giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni, residenti o domiciliati nel comune di Andria.

A questo link tutta la modulistica necessaria:

Forum Città di Giovani di Andria: aperta la campagna di adesione – Comune di Andria