Obiettivo è un cambio culturale che investa gran parte della città nei prossimi anni sul tema ambientale e sull’utilizzo delle auto. L’inizio è con una lunga pista ciclabile da poco meno di 3 chilometri che metterà in collegamento via Barletta con la zona delle scuole cittadine e dunque via Bisceglie attraverso un anello che attraversa tutto il centro della città di Andria. Una ciclovia al momento a senso unico con uno spazio di circa 2 metri che partirà dalla casa cantoniera in via Barletta, trasformata in velostazione, e toccherà anche Palazzo di Città, l’intersezione di Piazza Castello sino ad arrivare in via Paganini. In attesa che venga poi realizzata la pista ciclabile da Ferrotramviaria, una delle opere accessorie del progetto di interramento e che completerà l’anello ciclabile. In particolare su via Ferrucci saranno 68 i posteggi per le auto che saranno eliminati e che saranno spalmati nelle strade vicinore mentre si attendono novità su luoghi destinati a parcheggi pubblici o privati, aree già individuate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Le problematiche sollevate da commercianti e residenti sono state analizzate dall’amministrazione comunale nei diversi aspetti, è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa, ma l’idea della ciclovia nasce dall’esigenza di dover avviare un processo di cambiamento all’approccio dell’uso dell’auto in una città ingolfata da circa 75mila auto di proprietà per un sistema urbano che potrebbe contenerne la metà.

A pesare sulla decisione ci hanno pensato anche i dati non troppo positivi derivanti dalle centraline di monitoraggio dell’aria. La pista ciclabile è in una fase avanzata ed i lavori dovrebbero partire a breve visto che tra qualche giorno scade il bando per i lavori di un finanziamento da circa 300mila euro vinto dall’ente un paio di anni fa. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, poi, il Sindaco Giovanna Bruno ha voluto sottolineare la ripresa di un vecchio progetto abbandonato da anni per la realizzazione di un parcheggio interrato da circa 250 auto in Piazza Umberto I. Una idea progettuale da realizzare con i privati e su cui potrebbero esserci novità già nel 2024.

