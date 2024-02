E’ stato sanzionato un cittadino andriese che nella centralissima via Oberdan non ha ripulito il marciapiede dopo che il suo cagnolino ha effettuato i suoi bisogni. Ad annunciarlo è la Sindaca Giovanna Bruno che ricostruisce la vicenda e chiede più collaborazione da parte di tutti.

«È di qualche giorno fa l’ennesima segnalazione di zozzerie varie, lasciate da padroncini di animali domestici lungo le strade della nostra Città. Problema antico – spiega Giovanna Bruno – rispetto al quale si fa fatica a credere che chi ha la sensibilità di prendersi cura di un cane (o di altri animali), poi non abbia la delicatezza e l’educazione di rispettare la comunità in cui vive. Siamo in zona Oberdan, viale Roma, da qualcuno scelta per la passeggiata quotidiana col suo 4 zampe».