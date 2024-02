Si intitola “Salviamoci la pelle” ed è il primo evento scientifico del 2024 del CALCIT di Andria per celebrare i 40 anni di attività dell’associazione che si occupa di malati oncologici sul territorio. In realtà si tratta di un doppio appuntamento sulla prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Si parte da una giornata di sensibilizzazione all’interno della sala consiliare del comune di Andria sabato 17 febbraio alle ore 11. La relazione del Prof. Paolo Romita della Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Bari sarà introdotta dal Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit di Andria e Coordinatore Regionale del FAVO. Saluti istituzionali con il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, la Direttrice Generale dell’ASL BT Tiziana Dimatteo, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio oltre ai partner dell’evento e cioè il FAVO con il vice presidente nazionale Francesco Diomede, la Presidente del Circolo della Sanità di Andria Flora Brudaglio ed il Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi.

Durante l’incontro sarà possibile prenotarsi per visite di screening gratuiti con il controllo nevi che si terrà nel sabato successivo all’interno dell’Ambulatorio Solidale della Misericordia di Andria “Noi con Voi” in via Pellegrino Rossi 46. Sarà possibile prenotare la propria visita allo 0883551952. La giornata di prevenzione rientra anche nelle attività della Confraternita andriese nel progetto “AndriAttiva”.

«Iniziamo subito con un importante argomento di grande valenza scientifica e di sensibilizzazione – spiega il Dr. Nicola Mariano – è un tema molto sentito proprio per le misure di prevenzione che si devono mettere in atto per prevenire l’insorgenza di tumori della pelle. Speriamo in una importante partecipazione della comunità ai due eventi nati grazie anche alla consolidata rete di partnership che il Calcit sta mettendo in campo in questi anni grazie al progetto de La Grande C».