Domani 16 febbraio luci spente su piazza Umberto dalle 18.30 alle 19.30: Andria aderisce alla XX edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Come luogo simbolo è stata scelta piazza Umberto. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “No Borders: senza confini”: «Guarda lontano e spegne i confini, – fanno sapere dall’organizzazione dell’evento – invitando tutti e tutte a cercare alleanze internazionali per la propria adesione. Perché aria, oceani, montagne, foreste non conoscono frontiere e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale».