Tanta felicità con grandi e piccini che hanno raggiunto il luogo nonostante le incertezze climatiche. Le persone hanno ringraziato, i bambini felici. Tutto il resto lo facciamo con amore e tutti hanno contribuito in maniera generosa». Così l’assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari commentando l’evento di questa mattina in piazza Catuma, in occasione del Carnevale 2024. La piazza, ricordiamo, è rimasto il luogo collettore di tutti gli eventi che le agenzie educative del territorio hanno messo su. In piazza, ricordiamo, dopo il rinvio di domenica a causa della pioggia, era in programma questa mattina “Giocondo” de “Il carro dei comici”, un viaggio teatrale sulla poesia giocosa italiana, teatro d’attore, burattini e musica. Uno spettacolo in cui i più piccoli hanno giocato, cantato, recitato e danzato. «Una notizia poi – ha commentato l’assessore Di Bari – ci ha raggiunti questa mattina a testimonianza del valore dell’evento che abbiamo scelto per il Carnevale:

Pantaleo Annese e Pulcinella, parte dello spettacolo portato questa mattina, sono stati selezionati tra i sei spettacoli del teatro di Figura che faranno parte del prestigioso cartellone del 17′ Festival internazionale di Burattini e teatro di Figura ‘Titeres Titiritlan’ in Guatemala. Sei paesi ammessi a partecipare: Guatemala, Mexico, Costarica, Argentina, Spagna ed ora l’Italia».

Archiviato l’evento di piazza, il cartellone prosegue seppur con qualche modifica dovuta al maltempo che si avrà anche nei prossimi giorni. In particolare: “Carnevale tutti connessi in una festa mondiale” – sfilata di gruppi mascherati a cura delle parrocchie Sant’Andrea Apostolo e SS. Trinità è rinviato a sabato 17 febbraio, alle ore 15.30 con partenza dall’Oratorio Santissima Trinità.