Da martedì 6 a lunedì 12 febbraio si sta svolgendo anche in Puglia la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. 340 le farmacie che hanno aderito in Puglia e diverse nella BAT. Grazie all’interessamento del Banco Farmaceutico provinciale saranno due le farmacie andriese in cui la raccolta sarà effettuata dai volontari della Confraternita di Misericordia di Andria per l’ambulatorio solidale “Noi con Voi” e per l’emporio solidale “Le dodici ceste”. Le due farmacie in cui da ieri è attiva la raccolta sono Farmacia Adduasio in viale Alto Adige 96 e la Farmacia Internazionale in via Corato 65.

La donazione coinvolge i cittadini che possono donare uno o più medicinali da banco per i più bisognosi che si rivolgeranno poi all’ambulatorio o all’emporio solidale della Misericordia di Andria. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

Durante l’edizione del 2023 in tutta la Puglia, sono state raccolte 18575 confezioni che hanno aiutato a curare 11350 ospiti di 70 enti. L’iniziativa del Banco Farmaceutico è possibile grazie al sostegno di oltre 19.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, ci saranno oltre 25.000 volontari impegnati in tutta Italia.