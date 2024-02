Fioccano le iniziative per il Carnevale 2024 ad Andria. Il 13 febbraio sarà una festa di quartiere nella zona di San Giuseppe Artigiano, a cura di MO.Vi.Andria in collaborazione con l’istituto comprensivo “Mariano-Fermi”, la cooperativa “Questa Città” e il centro diurno co-gestito e il club d’argento nell’ambito del progetto “Scuole aperte partecipate in rete”. La sfilata partirà da Piazza delle Regioni alle ore 15 e terminerà nel cortile della scuola Mariano in via Malpighi alle ore 17.30/18.

Ecco la nota:

«Signori e signore, la festa più bella che c’è sta tornando in città e anche quest’anno abbiamo deciso di fare festa! Sfileremo tra le strade di Andria per la seconda edizione del carnevale di quartiere 2024. Tante novità ad attenderci ma resta ben salda l’esperienza del progetto Scuole Aperte Partecipate in rete promosso dal Movi Andria in collaborazione con il gruppo genitori dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” protagonisti dell’organizzazione di una sfilata allegra, gioiosa e divertente! In occasione di questo evento altre realtà del nostro territorio hanno deciso di unirsi e collaborare con noi tra cui la cooperativa Questa Città e il centro diurno cogestito, il club d’argento e l’associazione In&Young.

Perciò non perdetevi questo appuntamento! La sfilata dal titolo “Il giro di andria…a tavola” si terrà martedì 13 febbraio a partire dalle ore 15 con partenza da Piazza delle Regioni 1 e conclusione nel piazzale della scuola Mariano in via Malpighi 23 alle ore 17 dove ci sarà uno spettacolo finale e una colorata festa.

Come sempre ringraziamo il gruppo di coordinamento di scuole aperte, le insegnanti e le mamme che ne fanno parte e ringraziamo, altresì, il dirigente scolastico Roberto Crescini per la rinnovata fiducia nell’utilizzo degli spazi scolastici del plesso “A. Inchingolo” destinati alla realizzazione di laboratori ludici nonché creazione di costumi, maschere e coreografie per questo atteso carnevale!

I bambini con i loro genitori, gli anziani del club d’argento e i ragazzi del centro cogestito sono pronti per scendere in piazza con il loro entusiasmo e allegria. Vi aspettiamo!».