Da sempre l’uomo ha cercato di definire l’amore, senza rendersi conto che invece esso è indefinibile. Oggi che i discorsi sull’amore si accavallano, a volte banalizzandolo, si sente l’esigenza di rimetterlo a tema, allo scopo di ripulirlo dalle bugie del nostro tempo.

È quello che, attraverso i registri della filosofia, della poesia, della teologia e della mistica, prova a fare Michele Illiceto, docente della Facoltà Teologica Pugliese, con il suo Amore. Variazioni sul tema, Andrea Pacilli Editore (2018).

Il prof. Illiceto propone cinquanta “variazioni”, consapevole che la prima parola dell’amore è la parola che non c’è.

La sfida che l’Autore propone è quella di tentare di vedere l’amore come un cammino e non una stazione di servizio. Di vederlo come il viaggio e non come una meta.

Perché in amore vince chi perde, chi sa vivere la mancanza non come privazione, ma come tensione.

Michele Illiceto sarà ad Andria, presso l’auditorium del CPIA BAT “Gino Strada”, venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 17:30.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.

Prevista anche la diretta YouTube al seguente link:

https://www.youtube.com/live/DLzp_wUE_zI?si=rk1ks2LOOpyF2cNB

Nota biografica

Michele Illiceto (1960) si è laureato in Filosofia presso l’Università di Bari con una tesi di laurea su Heidegger con il prof. Giuseppe Semerari. È docente incaricato di Storia della Filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari (sez. ITRA di Molfetta) e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia. Insegna Storia e Filosofia presso il Liceo Classico “A. Moro” di Manfredonia. Ha pubblicato: Il rapporto tra il ‘Sé’ e l’ ‘è’ nell’ontologia di M. Heidegger in G. Semerari (a cura di) Confronti con Heidegger, Dedalo, Bari 1992; Fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo (Manfredonia 2007); La persona. Dalla relazione alla responsabilità. Saggio di ontologia relazionale (Città aperta edizioni 2008; ristampa: Andrea Pacilli Editore 2014); Dialogo sulla morte (Il Messaggero 2009); Il talamo e la tela. Laddove il dolore incontra l’amore, (con prefazione di Virgilio Melchiorre) Morlacchi, Perugia 2015. È autore di numerosi saggi pubblicati su Riviste di scienze religiose riguardanti il postmoderno e l’antropologia del Novecento. Si occupa di formazione degli adulti e di problematiche giovanili. La sua ricerca si muove tra antropologia, etica e teologia, nel dialogo tra credenti e non.