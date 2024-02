Il Comune di Andria ha preso parte anche quest’anno alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, da sempre ottima vetrina per raccontare i propri territori e invitare i turisti a visitarlo 365 giorni all’anno. Un racconto del turismo alla BIT forte anche dei numeri raggiunti nel 2023: un periodo eccezionale per il turismo in Puglia, con oltre 16,3 milioni di presenze registrate, secondo il report dell’Osservatorio di Pugliapromozione. Rispetto al 2022, si è verificata una crescita del 22% negli arrivi e del 16% nelle presenze per quanto riguarda il turismo internazionale. Complessivamente, il bilancio mostra un aumento del 8% negli arrivi e del 4% nelle presenze. I dati indicano una spinta significativa del turismo internazionale, con la quota di stranieri sul totale degli arrivi passata dal 29% al 34% in un solo anno.

E in questo quadro generale positivo anche la Bat ha dato il suo contributo, con un +3% nell’ultimo anno. A rappresentare la Città di Andria, l’assessore alle Radici Cesare Troia che ha puntato l’attenzione sul sito Unesco che Andria possiede: il Castel del Monte.

«Momento significativo per la città di Andria alla Bit, che si propone con Castel del Monte volano per il Turismo di tutta la provincia BAT – ha commentato l’assessore Troia – Grazie al coordinamento dell’assessore regionale Lopane e all’impulso del Consigliere Tupputi, si è raggiunto un obiettivo sul quale da tempo l’amministrazione di Andria stava lavorando e che vede una intera provincia unita per disegnare strategie e obiettivi comuni nell’ottica della valorizzazione di un territorio vasto. Questo permetterà alla BAT di non essere più l’ultima Provincia della Puglia ma il cuore pulsante. Abbiamo anche sottolineato l’importanza di rafforzare i trasporti ai fini turistici quale elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi».