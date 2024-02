Sono diverse le segnalazioni giunte in redazione rispetto ad una cassetta stradale installata in via Galvani all’angolo con via Trentino ad Andria in modo piuttosto surreale. Si tratta di un box che contiene un derivatore della fibra ottica con accanto una cassettina elettrica installati alla punta di un marciapiede di piccole dimensioni ma con un rialzo in cemento per portare la struttura più in alto di una trentina di centimetri rispetto al piano stradale. Al danno per i cittadini e residenti c’è anche la beffa, come spesso accade, se si considera che sulla parte anteriore stradale della cassetta c’è anche un messaggio scritto con un pennarello: “lasciare libero per apertura sportello”.

Da rimarcare ci sono comunque almeno due aspetti. In primis la scelta di quel punto per installare quella cassetta. Un marciapiede già stretto che avrebbe avuto tanti problemi a prescindere ma che con quella base di cemento diventano insormontabili. E poi il tema di accessibilità delle arterie stradali andriesi. In quel punto, inevitabilmente, la strada è inaccessibile per esempio alle carrozzine. Ed allora l’auspicio è che si possa intervenire quanto prima per eliminare quella cassetta considerando anche che a distanza di un paio di metri c’è un’altra cassetta simile in viale Trentino installata però in un modo decisamente più corretto senza intralciare banalmente anche l’attraversamento pedonale in quel punto. Un po’ di buonsenso avrebbe aiutato ad evitare questo disagio che prosegue ormai da diverso tempo.