Si terrà sabato 3 febbraio, presso l’auditorium “Riccardo Baglioni”, situato esattamente all’interno dell’oratorio Sant’Annibale di Francia, piazzale Gran Sasso, a partire dalle ore 20:30, la seconda edizione dell’evento benefico “Con il cuore show tra passione e solidarietà”, organizzata e promossa dal consigliere Nicola Civita. Anche per quest’anno giovani talenti del territorio e professionisti hanno deciso di sposare l’iniziativa per lasciare un segno indelebile di collaborazione e condivisione di intenti per uno scopo benefico. Infatti, il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di beni alimentari da devolvere all’associazione “Orizzonti” che provvederà immediatamente a supportare parrocchie, famiglie disagiate o ad altri enti di volontariato ubicati nella BAT.

Cuore e mente dell’Associazione “Orizzonti”¸ realtà presente sul territorio provinciale ed interprovinciale dal 2008, impegnata quotidianamente sui diversi fronti e nelle diverse aree dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, è il dottor Angelo Guariello, nonché stimato urologo presso l’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, attivo da sempre nel sociale. “Al mio carissimo amico, dottor Angelo Guariello giungano i miei più sentiti ringraziamenti per il suo impegno costante nel sociale utile per arginare il disagio sociale e la povertà che continua a persistere nel nostro territorio – commenta Civita – Ha sempre dimostrato come con passione, dedizione, sacrificio e lavorando in squadra, si possono raggiungere grandi risultati”. Sarà una serata all’insegna di tanto divertimento e spensieratezza. Infatti durante la manifestazione, condotto da Giuseppe Zingaro, si svolgeranno i seguenti spettacoli:

“Show Varietà” con i giovani “cantanti” talenti del nostro territorio a cura del cantante andriese Antonio Montereale;

“Ballo” a cura della Scuola di ballo “Urban Dance”, con l’insegnante Ilaria Sinisi;

Ballo/Coreografia a cura della Scuola “Savi Dance Studio”, con l’insegnante Savino Tota;

Cabaret con il comico e showman Pino Fusco della serie comica Mudù, che sarà Special Guest della serata.

“Ancora una volta mi rendo promotore di questa iniziativa solidale, dopo anni di associazionismo e volontariato – conclude Civita – Bisogna impegnarsi quotidianamente per arginare il disagio sociale e la povertà che continuano, purtroppo, a segnare profondamente la nostra comunità. Colgo l’occasione, per invitare i cittadini ad aprirsi alla solidarietà. Solo lavorando in squadra, possiamo raggiungere risultati concreti e appaganti”.

Ingresso con contributo di complicità.

Info: 327/4190263