Nel 2023 il Questore della Provincia BAT ha emesso circa 250 misure di prevenzione. E’ il bilancio di quasi 12 mesi di attività dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine della BAT. I provvedimenti sono stati adottati al fine di prevenire il reiterarsi di condotte violente, maltrattanti, persecutorie, criminose o comunque pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica nella Provincia.

Nello specifico sono stati disposti 49 Avvisi Orali, 23 Fogli di Via Obbligatorio, 52 Daspo Sportivi e 31 Divieti di accesso alle aree Urbane (DA.CU.R), ed, infine, 8 Ammonimenti per stalking e/o violenza domestica e sono state elaborate 81 Proposte di Sorveglianza Speciale.

Tali provvedimenti si inseriscono nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti che minacciano la sicurezza pubblica la tranquillità della Comunità cittadina e dei comuni limitrofi.

Si tratta di misure che hanno lo scopo di prevenire la commissione di reati colpendo soggetti che per il tenore di vita e per i precedenti di polizia appare verosimile possano continuare a delinquere o comunque mettere in pericolo la tranquillità pubblica.

I destinatari dei provvedimenti tutti residenti nella Provincia sono già stati segnalati per reati contr il patrimonio lo spaccio di stupefacenti aggressioni violente e maltrattamenti.

Per ciascuna categoria di soggetti pericolosi esiste un provvedimento specifico che ha l’obiettivo di impedire le recidive di reato e prevenirle.

L’attività di monitoraggio degli episodi criminali della Provincia continuerà in modo incessante al fine di adottare ulteriori ed efficaci misure di prevenzione.