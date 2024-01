«BAT COMMERCIO 2010/CNA, l’associazione di commercianti e artigiani, si prepara a festeggiare l’inizio del nuovo anno sociale con un evento speciale, focalizzato sull’impegno sociale e il rafforzamento della comunità – commenta Vincenzo Berardino Presidente dell’associazione -. L’assemblea generale, in programma il 4/2/2024 si svolgerà presso il Circolo tennis di Andria , vedrà premiate le figure che si sono distinte nel corso dell’anno passato e si discuterà delle diverse problematiche che interessano il commercio andriese.

Durante la cerimonia, BAT COMMERCIO 2010 conferirà donazioni significative all’associazione per la lotta contro i tumori (CALCIT) riaffermando così il suo impegno costante nella responsabilità sociale d’impresa. In un gesto di solidarietà, l’associazione estenderà il suo supporto alle famiglie bisognose attraverso donazioni di abbigliamento intimo per uomo donna e bambino oltre ai generi alimentari raccolti attraverso gli stessi imprenditori associati , sempre pronti a soccorrere tutte quelle famiglie che soffrono per non riuscire ad arrivare a fine mese, commenta Arcangelo Guglielmi- vice presidente-.

Questa iniziativa conferma l’attenzione di BAT COMMERCIO 2010 alle esigenze della comunità locale e al benessere collettivo, commenta Riccardo Calvano -associato-

L’evento culminerà in un pranzo aperto agli associati, arricchito dalla presenza di ospiti speciali che condivideranno ispirazione e motivazione.

BAT COMMERCIO 2010 è entusiasta di accogliere tutti i membri per celebrare insieme l’inizio di un nuovo capitolo e rafforzare i legami che rendono la nostra associazione un punto di riferimento nella comunità.

L’associazione rinnoverà anche le cariche direttive, confermando il suo impegno a guidare la crescita e il successo degli associati nel corso del prossimo anno. BAT COMMERCIO 2010 è un’associazione di commercianti e artigiani dedicata a promuovere lo sviluppo economico locale e il benessere della comunità, conclude il presidente Berardino».