Con determinazione dirigenziale n. 163 del 22/01/2024 adottata dal Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica, recante “Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti interessati all’affidamento in adozione dei parchi e aree verdi cittadine, secondo il dettaglio delle attività e modalità indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 19/10/2023” e’ stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione alla manifestazione d’interesse sino al 21/02/2024. «L’amministrazione ha proceduto alla constatazione delle richieste di affidamento pervenute – spiega l’assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – e poiché è proposito di questa Amministrazione diffondere capillarmente la partecipazione dei cittadini nelle iniziative di miglioramento e nella conservazione del verde pubblico attraverso forme di collaborazione con la cittadinanza, si è ritenuto di garantire la massima partecipazione attraverso una maggiore pubblicità dell’AVVISO ed una dilazione dei termini di presentazione delle richieste, riaprendo i termini di presentazione delle richieste sino al 21 febbraio prossimo».

L’Avviso è pubblicato per 30 giorni nella sezione AVVISI VARI dell’Albo Pretorio sul Sito Istituzionale del Comune di Andria con N. Reg. 297 del 23/01/2024.

«Chiamiamo a raccolta la collettività – conclude Losappio – affidando la gestione di aree a verde pubblico a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) o pubblici interessati (come cittadini, condomini, associazioni, cooperative con finalità sociali, parrocchie, istituzioni scolastiche, enti privati, società private, etc.), la manutenzione di aree già attrezzate a verde di proprietà comunale e la riqualificazione e valorizzazione con relativa manutenzione di altre aree a verde di proprietà comunale, fermo restando che l’area affidata manterrà totalmente funzioni ed usi pubblici in conformità agli strumenti urbanistici vigenti». Le aree verdi in adozione sono le seguenti: parco giochi di Viale Virgilio; parco delle Rimembranze “Card. C. Ursi”; parco Via Mattia Preti; parco Via Canal; parco Giovanni Paolo II; parco S. Maria Vetere; area “Via Indipendenza”; area “Via Melegnano”; area “Via Villa Glori” ed infine il Giardino del Mediterraneo.

A questo link tutti i dettagli relativi alla Manifestazione di Interesse: https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/3279780?p_auth=24jjo6U4