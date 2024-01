E’ tornata a riunirsi questa mattina la Giunta Comunale che ha deliberato su tutti i punti inseriti nell’ordine del giorno. Gli assessori hanno espresso parere favorevole sulla delibera relativa alla “individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei servizi indispensabili del Comune per il 1° semestre 2024”, illustrata dall’assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella. «Un provvedimento relativo alla individuazione di somme non assoggettabili ad esecuzione forzata – spiega l’assessore Vilella – E’ un provvedimento che si ripete ogni anno e serve ad individuare le somme pignorabili indispensabili alla normale erogazione di servizi da parte del Comune».

Approvato all’unanimità da tutta la Giunta lo schema di Convenzione relativo alla realizzazione, assegnazione, locazione e vendita degli alloggi di edilizia sociale (Social Housing) da realizzarsi nell’ambito delle tre aree di intervento del “PINQUA – programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” per la città di Andria. L’assessore alla Visione Urbana Annamaria Curcuruto, nella sua relazione, ha spiegato che «la delibera odierna di Giunta prosegue il percorso amministrativo per la realizzazione dei 115 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito dei tre programmi Pinqua di cui sono parte integrante anche nell’ambito dell’approvazione ministeriale. Non più solo edilizia residenziale pubblica ma, oltre a questa, la realizzazione da parte di consorzi di imprese di alloggi in locazione a canone calmierato e al riscatto, o per edilizia in vendita a prezzi convenzionati. Tutto secondo gli standard di qualità e prezzo stabiliti dalla Regione Puglia. Tutti ERP ed ERS dotati di servizi collettivi e pubblici sostenibili, previsti nella riqualificazione dei tre ambiti di stazione, Andria nord – centro e sud. La loro configurazione architettonica generale, il disegno dei prospetti, la scelta dei materiali di finitura e i colori dovranno risultare coerenti ed omogenei rispetto a quello che sarà il prospetto esecutivo degli analoghi interventi di edilizia residenziale pubblica previsti negli stessi programmi. Parola d’ordine per i Pinqua e anche per gli alloggi di edilizia sociale “Armonia”».

La Giunta ha deliberato all’unanimità anche la costituzione in giudizio e la nomina del legale difensore di fiducia dell’amministrazione comunale nel giudizio n. 7401/2023 proposto da una dipendente del Comune di Andria presso il Tribunale di Trani sezione Lavoro. Approvata anche la delibera della verifica di regolare tenuta dello schedario elettorale informatizzato del comune di Andria – gennaio 2024.

La giunta, poi, su proposta dell’assessore al Personale Pasquale Colasuonno, ha proceduto alla presa d’atto dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Politiche di Coesione) programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione (2021/2027) che prevede assunzione di personale a tempo indeterminato.

Da ultimo, la Giunta ha approvato il regolamento per la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto.