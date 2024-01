La comunità della parrocchia SS. Trinità di Andria piange la scomparsa di suor Graziella Gulletta. Aveva 84 anni e da qualche tempo combatteva contro un brutto male. Per circa 25 anni è stata madre superiora all’interno della parrocchia SS. Trinità, precedentemente aveva svolto il proprio incarico nella comunità del Sacro Cuore di Gesù, sempre nella città federiciana. Suor Graziella faceva parte dell’istituto religioso “Famiglia Sacro Cuore di Gesù”.

A dare notizia della sua scomparsa è stata proprio la parrocchia SS. Trinità: «Suor Graziella è andata incontro al Signore risorto e della vita. Preghiamo per lei e ringraziamo il Signore per il tempo operoso che le ha fatto trascorrere nella nostra comunità».

Persona disponibile e sempre attenta alle necessità di chi aveva bisogno, suor Graziella è stata un vero e proprio faro per la sua comunità parrocchiale. Attiva su ogni fronte, a cominciare dall’educazione di giovani e giovanissimi. Alla SS. Trinità ha lasciato un traccia indelebile in tanti bambini, oggi adulti, che conservano gelosamente il suo ricordo e quel modo di porsi nei loro confronti soprattutto durante gli oratori estivi: «Siete stati bravissimi? E con quante “S”? Bravissssssimi!». Un modo semplice, che amava ripetere sempre, con il quale trasmetteva tutto il suo affetto. Con la sua scomparsa va via un pezzo importante della vita di tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e viverla quotidianamente.

I funerali di Suor Graziella Gulletta si terranno mercoledì 24 gennaio a Sulbiate, in provincia di Monza e della Brianza. La prossima settimana si terrà una Santa Messa in sua memoria presso la parrocchia SS. Trinità. Sarà il parroco, don Peppino Buonomo, a comunicare la data esatta.

Buon viaggio Suor Graziella, ti ricorderemo sempre con affetto sincero e con nostalgia dei giorni spensierati passati con te in oratorio e in parrocchia. Per tutti noi sei stata e sempre sarai “bravissssima” con tante “S”.