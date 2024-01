I soldi ci sono ma il fattore tempo, ancora una volta, è fondamentale. Parola della deputata andriese Mariangela Matera, intervenuta ieri sera ad Andria nell’ambito di un incontro organizzato da Fratelli d’Italia per discutere della questione relativa alla costruzione del nuovo ospedale. Il momento per fare il punto della situazione, dopo la notizia della perdita di un primo finanziamento statale da circa 138 milioni di euro. Fondi risultati insufficienti per la realizzazione della struttura, ma in ogni caso sfumati a causa della scadenza dei termini dell’accordo di programma tra Ministero della Salute e Regione Puglia. Risultato: 0 a 0 e palla al centro.

“Non si può perdere altro tempo”: un appello che arriva anche dal consigliere e capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, che denuncia il grave immobilismo della Regione sulla questione del nuovo ospedale di Andria.

Una struttura più che mai necessaria in un territorio come quello di Andria, anche alla luce delle gravi criticità che affliggono l’attuale ospedale “Bonomo” e più in generale la sanità pugliese. Il servizio.