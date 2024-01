E’ arrivato il primo vero accenno di freddo in Puglia in questo inverno con temperature che in una notte sono crollate anche di dieci gradi. Dal caldo primaverile di inizio 2024 alla neve il passo è stato brevissimo e questa situazione dovrebbe permanere anche nelle prossime ore anche se resterà il freddo e non la pioggia. La Protezione Civile, nella giornata di ieri, ha diramato un’allerta gialla per condizioni avverse ed in particolare per vento e pioggia ma anche neve su alcune zone della Puglia.

Particolarmente colpita dalla pioggia è stata la BAT con Andria, Canosa e San Ferdinando a far registrare oltre 20mm di pioggia nella sola nottata a partire da mezzanotte mentre su Minervino e Spinazzola la pioggia ha superato gli oltre 30mm. Sulla murgia, proprio sul comune più a ovest della sesta provincia pugliese, sono apparsi anche i primi fiocchi di neve questa mattina e non sono escluse ulteriori precipitazioni nevose anche su Minervino e Castel del Monte in giornata. Intense anche le precipitazioni nel barese e nel foggiano in particolare sul Gargano. Il termometro è andato costantemente sotto lo zero sul sub appenino dauno con la neve che ha fatto capolino questa notte.

I primi fiocchi del 2024 con conseguente crollo delle temperature in Provincia di Foggia su Celle San Vito, Faeto, ma anche Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia. Nevischio anche nell’area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo. Al momento – informano i vigili del fuoco – non si registra alcun disagio nella viabilità. A scopo precauzionale i sindaci di alcuni comuni dei Monti dauni – Monteleone di Puglia, Anzano e Faeto – hanno disposto la chiusura delle scuole. La neve aveva imbiancato gran parte del territorio della provincia di Foggia a novembre del 2023.