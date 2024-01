Sarà presentata ufficialmente domani, presso l’ex mattatoio di via Canosa in via don Riccardo Lotti, (alle ore 16,30) la candidatura della città di Andria al finanziamento europeo nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’appuntamento di domani apre la fase di consultazione pubblica per lo sviluppo e l’implementazione di nuove idee per rispondere ai bisogni sociali e per creare nuove relazioni e collaborazioni.

Andria, ricordiamo, è stata selezionata, insieme ad altre 38 città del Sud, quale beneficiaria di questo finanziamento europeo. Una misura che vuole promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale, favorire l’inclusione dei gruppi fragili e migliorarne la qualità di vita insieme a quella della comunità intera.

Con questo incontro la città avvia il percorso partecipativo di co-progettazione per individuare, da una parte, proposte di innovazione sociale che possano efficacemente rispondere ai bisogni individuati dal Piano Sociale di Zona e, dall’altra, modalità e strumenti per l’attuazione degli interventi, quali progettualità da candidare al Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027 per l’ammissione al finanziamento. Sul tema è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse di tutti gli stakeholder interessati (Enti del Terzo Settore, industrie culturali e creative, istituti scolastici, ecc.), finalizzata all’analisi e all’individuazione dei bisogni e delle risorse della comunità locale, per la definizione di una strategia di azioni coordinate per l’inclusione e l’innovazione sociale da proporre al finanziamento.

«L’idea è quella di sfruttare questa misura di finanziamento – afferma il sindaco di Andria Giovanna Bruno – per dotare la città del suo teatro, attivando tutti i percorsi anche laboratoriali e di inclusione sociale che si snoderanno intorno al mondo della cultura teatrale, musicale, dello spettacolo e delle arti. E’ un momento delicato di scelta per la quale la condivisione è indispensabile».