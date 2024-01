Si conclude oggi, mercoledì 17 gennaio, il progetto “Caldo Natale”, su iniziativa dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Andria, col patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Andria. Nell’ambito del cartellone di eventi “Non solo 25 novembre”, alle ore 19, le artigiane dell’associazione “Tutti giù per terra” presso la sede del centro antiviolenza “Riscoprirsi” (in via Don Luigi Sturzo 46) doneranno alla presidente del CAV Patrizia Lomuscio alcuni corredini per neonati, lavorati all’uncinetto e ricamati a mano. I manufatti, destinati a donne ospiti del Centro antiviolenza, sono l’esito del progetto di lavori a maglia partito a novembre scorso e proseguito nel mese successivo con alcuni laboratori presso il centro commerciale Mongolfiera. Alla consegna sarà presente l’assessore alle pari opportunità Viviana Di Leo.