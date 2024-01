Musica e lettere come assi portanti di un’offerta formativa e scolastica che guarda da vicino il futuro grazie anche alle curvature digitali, sportive e linguistiche. Parliamo dell’Istituto “Verdi-Cafaro”, una scuola storica andriese da sempre innovativa nell’offerta formativa e che dal 2014 viaggia nel segno della continuità didattica grazie all’istituzione del Comprensivo. Una scuola che ha aperto le sue porte in tutte le sedi dall’Infanzia alla secondaria di primo grado grazie agli open day in cui sono stati migliaia i genitori ed i piccoli alunni che hanno potuto toccare con mano le attività formative. Nel DNA dell’istituto c’è inevitabilmente la musica con l’intitolazione al compositore Giuseppe Verdi e le lettere con la figura di un illustre andriese come Pasquale Cafaro. Completano il quadro delle intitolazioni anche i due plessi dell’infanzia dedicati ad educatori ed innovatori della scuola del territorio come Mauro Carella e Pasquale Massaro.

E gli open day hanno consentito di verificare tutti i percorsi di studio con la possibilità delle curvature specifiche da scegliere sin dalla scuola elementare. Una scelta oculata per specializzare sempre più le giovani generazioni a quelle che sono le nuove sfide del futuro.

Tra le attività mostrate nel corso degli open day una delle iniziative più apprezzate e cioè gli incontri con l’autore organizzata dal dipartimento di italiano della Scuola “Cafaro”. I visitatori hanno potuto incontrare gli autori più famosi della letteratura italiana mentre declamavano i versi più significativi delle proprie opere.

E poi arte, musica, sport, lingue e digitale a completare un’offerta didattica e formativa che vedrà ancora protagonista la “Verdi-Cafaro” per generazioni di studenti andriesi.