Presso i locali dell’Associazione Sociale Culturale Ideazione di Andria, siti in via Vespucci 42/44, è attivo lo “Sportello del cittadino”, in cui il pubblico potrà rivolgersi ai servizi offerti da Cna Pensionati, Cna Per Te-Servizi al cittadino. Si punta a creare di fatto, – commenta la dott. Antonella Inchingolo – un punto d’incontro, in cui i cittadini potranno trovare opportunità e risposte alle loro esigenze: dalle consulenze per i consumatori, i servizi ai cittadini, fino ai servizi di Patronato, i servizi di consulenza e assistenza in ambito fiscale, oltre alla tutela dei pensionati. Lo sportello serve anche a risolvere la mancanza di informazione. Occorre informare e formare le persone, aiutandole a ragionare e parlare insieme, – aggiunge la Inchingolo – bisogna dare informazioni ma anche supporto ai cittadini. E’ un’iniziativa che crea senso di comunità attraverso l’unione di più voci, tutelando e informando così le persone”

Orari di apertura al pubblico

Martedì 10.00 – 12.30

Giovedì 16.30 – 19.30

Venerdì 10.00 – 12.30

Per maggiori informazioni:

Dott.ssa Antonella INCHINGOLO

+39 333 928 5000