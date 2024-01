Matteo Lasaponara, classe ‘95, già istruttore di secondo grado e gestore della scuola Tennis del Circolo Tennis Andria (assieme a Stefano Petruzzelli) conquista il prestigioso titolo di maestro nazionale di tennis (3º livello di qualifica su 4 esistenti). È stato un percorso molto lungo e travagliato, durato ben 2 anni, costellato da tirocini, lezioni, esami in giro per l’Italia e conclusosi con la discussione della tesi al centro di preparazione olimpica di Formia.

Lasaponara è il primo maestro andriese da quando c’è stato il cambiamento della federazione italiana tennis in FITP. Un risultato importante per la giovane carriera dell’andriese, ma anche uno straordinario risultato per il CTA, circolo in cui Matteo è cresciuto tennisticamente prima da giocatore e poi da allenatore e ha contribuito ad accrescere il suo prestigio grazie a titoli e risultati raggiunti.

Sui social, il Circolo Tennis Andria si è complimentato così nei confronti del suo “nuovo” maestro:

“Per Matteo si conclude il match più lungo e importante della sua giovane carriera. Uno di quelli che durano un’infinità e sembrano non terminare mai, uno di quelli in cui devi imparare a sfruttare ogni singolo momento. Uno di quelli che richiedono pazienza, perseveranza e tanta applicazione per essere portati a casa. Uno di quei match che sogni di vincere inconsciamente sin da bambino, ma che soltanto quando giungono al termine, ne si riesce a riconoscere il reale valore!

Con una tesi sulla “valutazione dell’efficacia dell’insegnamento del tennis” esposta al centro di preparazione olimpico di Formia, Matteo diventa maestro nazionale di tennis

E noi come CTA, non possiamo che essere fieri di lui”.