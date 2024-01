La seconda edizione del “Bobo Padel Show – La battaglia dei Circoli” farà tappa ad Andria presso il Padel Club di Via Barletta (Ex pista di pattinaggio). L’appuntamento per appassionati e curiosi è in programma domenica 14 gennaio, a partire dalle ore 9,30, con una sfida tra il Padel Club Andria, il Dorado Padel Center di Trani, El Club Padel Village di Bisceglie e il Padel District Di Cagno di Bari.

L’evento è organizzato a livello nazionale dall’ex calciatore Bobo Vieri che, già lo scorso anno, si era reso promotore della prima edizione del Bobo Padel Show con centinaia di iscritti e tanti circoli partecipanti da tutta Italia. Lo scorso anno il Padel Club di Andria è giunto sino alla fase finale del torneo svoltasi a Brescia lo scorso mese di Luglio.

Questa prima fase, ospitata ad Andria, vedrà sfidarsi 12 giocatori per squadra divisi in 6 categorie, la Gold, la Silver, la Bronze, l’over 45, il femminile e il misto. Il vincitore di questa fase passerà, quindi, alla fase interregionale (Sud Italia) che si terrà a Bari il prossimo 11 febbraio.

Per il Padel Club di Andria ospitare questa manifestazione è la conferma della crescita dell’intero movimento nella nostra città, di cui ringraziamo gli iscritti, gli sponsor e l’Amministrazione comunale per il sostegno ricevuto.