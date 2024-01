Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’onorevole andriese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, in merito alle ultime novità riguardanti il nuovo ospedale di Andria:

«Da andriese è dal 2010 che sento proclami e annunci sulla costruzione del nuovo ospedale di Andria, poi nell’estate del 2021 la presentazione del mega progetto a Castel del Monte: a disposizione c’erano già i 138 milioni di euro frutto di un accordo di programma siglato dalla Regione Puglia con l’allora Governo nel novembre del 2020. Una somma certo non sufficiente, visto che già allora si parlava di un ulteriore richiesta di finanziamento, ma la beffa di oggi è che non ci sono neppure quelli iniziali. Il presidente Michele Emiliano non è stato in grado di presentare la domanda di ammissione, entro il termine fissato, al finanziamento al Ministero della Salute e al Ministero delle Finanze e quindi i due ministeri hanno revocato la somma, che rimetteranno a disposizione non appena la Regione sarà pronta.

Certo nulla è perso se non la salute dei cittadini della BAT e il tempo, perché ora si dovrà firmare un altro accordo di programma e quindi tempi burocratici che si allungano. È evidente che ci sono grossi problemi nella progettazione, altrimenti la richiesta di finanziamento sarebbe già stata avanzata sulla base di quel progetto presentato due anni e mezzo fa. E allora come cittadino, prima ancora che politico del territorio chiedo che il presidente Emiliano e il sindaco Giovanna Bruno facciano chiarezza pubblicamente e diano un cronoprogramma certo dell’opera. Assumendosi le responsabilità, visto che questa volta la colpa è addebitabile solo alle loro inadempienze».