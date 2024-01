Subire di meno, cercando di confermarsi come miglior attacco del girone H di Serie D, scettro condiviso all’ingresso nel nuovo anno con la capolista Team Altamura. Questi gli obiettivi della Fidelis Andria in vista del girone di ritorno. Per perseguirli la dirigenza biancoazzurra ha esplorato il calciomercato immettendo nel reparto difensivo centimetri ed esperienza. Qualità assicurate da Amedeo Silvestri, acquistato dopo la prima parte di stagione a Barletta, e Michele Ferrara. 30 anni, nato a Canosa di Puglia, arriva dal Messina e a spingerlo ad Andria è stata…

Tappe con Monopoli, Sicula Leonzio, Pergolettese e Messina in C, categoria in cui ha totalizzato più di 200 presenze, Ferrara in D sin qui ci aveva giocato solo da under a Francavilla in Sinni e per sei presenze a Catania. L’inserimento in gruppo, assicura, è stato immediato.

Avrà con Silvestri, Telera e Donida il compito di guidare una difesa colpita sin qui 17 volte, quinto rendimento del campionato. Esperienza e atletismo a disposizione di Pasquale De Candia.

Quattro partite e mezzo in 15 giorni: questo il fitto calendario che attende la Fidelis al ritorno in campo. Dal 7 al 21 gennaio sono in programma la trasferta a Nardò, recupero del secondo tempo sul campo del Manfredonia, la sfida casalinga alla Palmese, il match di Coppa Italia con la Cavese e la gara del Degli Ulivi contro il Casarano. Ferrara pensa solo al primo incrocio.

Menzione speciale per l’ambiente. Il nuovo difensore della Fidelis non vede l’ora di giocare davanti al suo nuovo pubblico.

Il servizio.