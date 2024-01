«Il Consiglio di Istituto dell’IC Verdi Cafaro esprime apprezzamenti e rivolge sentiti ringraziamenti alla Giunta della Regione Puglia, nella persona dell’Assessore Sebastiano Leo, per aver adottato un piano di dimensionamento scolastico per la città di Andria pienamente funzionale alla ubicazione degli edifici sul territorio andriese, lungimirante, in quanto mette al riparo dal trend negativo delle nascite e rispettoso delle Comunità scolastiche già strutturate da tempo in Istituti comprensivi che la Regione Puglia non ha inteso “ smembrare” ma , al contrario, valorizzare nel solco del lavoro avviato in termini di continuità organizzativo-didattica/ curricolare ed educativa». Sono le parole contenute in una nota del Consiglio di Istituto dell’IC “Verdi-Cafaro” di Andria che ha espresso apprezzamento per il nuovo piano di dimensionamento che sarà adottato a partire dal prossimo anno.

«Il Consiglio di Istituto dell’IC Verdi Cafaro di Andria ringrazia, inoltre, l’ Amministrazione comunale per lo sguardo sempre attento rivolto al mondo della scuola andriese e per il lavoro profuso in merito al delicato quanto complesso tema del dimensionamento scolastico».