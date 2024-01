Le lancette corrono veloci in questo inizio 2024 verso la scadenza del 30 giugno per la consegna dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Squadre al lavoro anche in questo periodo natalizio ma le opere da completare sono ancora molte. Il piazzale di Largo Appiani ormai da due anni trasformato in base logistica del cantiere, è pieno di materiale e si prosegue nelle attività di rinforzo delle paratie laterali e di posa della base in cemento un po’ su tutto il tracciato. Restano però ancora degli scavi da fare in un paio di punti e cioè nel tratto tra il Monumento ai Caduti e la Villa Comunale cittadina oltre alla parte che costeggia il mercato ortofrutticolo in via Lissa. Ed anche sulla nuova struttura di viale della Costituzione in zona Pip si adombrano dei problemi visto che il cantiere al momento è completamente fermo dopo la realizzazione dello scheletro prefabbricato del nuovo mercato ortofrutticolo.

Da poco sono stati affidati i lavori per l’impiantistica, anello fondamentale per completare le opere, ed è stata realizzata dai progettisti una piccola variante per consentire invece la posa di alcune bilance specifiche per i concessionari. Ma c’è anche da trovare un finanziamento che permetta di completare materialmente i lavori dopo i circa 4 milioni di euro già stanziati per l’opera e l’ente, il Comune di Andria in questo caso, è al lavoro con la Regione per trovare le risorse necessarie da circa 300 mila euro.

C’è anche da sistemare gli accessi alla struttura soprattutto per i grandi Tir che dovranno entrare al nuovo mercato ortofrutticolo: sarà necessario sicuramente creare un passaggio attraverso lo spartitraffico esistente per consentire una manovra più agevole dei mezzi pesanti in ingresso. Insomma ancora tanto a cui provvedere mentre si sono quasi concluse tutte le operazioni di spostamento dei sottoservizi a cura di Italgas e Acquedotto Pugliese mentre si attendeva già per fine dicembre l’installazione del nuovo ponte in via Bisceglie come annunciato da Ferrotramviaria in una conferenza stampa a metà novembre. Cantieri in movimento mentre, tuttavia, le lancette delle scadenze corrono veloci verso giugno.